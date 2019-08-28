Аналитики: средний доход жителей Иркутской области составляет менее 24,5 тысячи рублей в месяц

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Среднедушевой денежный доход жителей Приангарья в первой половине 2019 года, по предварительным данным, составил 24 тысячи 449 рублей в месяц. Номинально это на 6,7% больше, чем за тот же период прошлого года, отмечают в Иркутскстате, а в реальном выражении, с учетом инфляции, превышение лишь на 0,4%. Реальный, пусть и скромный рост зафиксирован впервые за период с 2014 года. Но реальные доходы (за вычетом обязательных платежей) составили 99,6% к январю-июню 2018 года. Средняя зарплата в Приангарье постепенно приближается к 50 тысячам, в июне работникам организаций было начислено в среднем по 48,3 тысячи рублей. В Иркутскстате подчеркивают, что эта сумма включает в себя начисленные отпускные и НДФЛ (13%-й налог на доходы физических лиц). Июньская зарплата в реальном выражении на 2,5% больше, чем год назад, в целом за полгода – на 1,7% больше. В зависимости от сферы деятельности зарплата отличается от средней в ту или иную сторону. На добывающих предприятиях прибавка к среднему уровню составляет 43,5 тысячи рублей, в финансовых и страховых организациях оплата труда выше средней на 13,4 тысячи рублей. С другой стороны, зарплата работников сферы недвижимости, гостиниц, торговли, общественного питания отстает от среднего уровня на 21-24 тысячи рублей. Покупательная способность пенсий путем регулярной индексации в последние годы поддерживалась на одном уровне, но были периоды ощутимого реального роста (в 2010 году – на 11%). Средний размер пенсии на 1 июля 2019 года – 14 тысяч 581 рубль (втрое меньше зарплаты), в реальном выражении за год произошло снижение на 0,3%. Средняя пенсия больше величины прожиточного минимума пенсионера в 1,6-1,7 раза. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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