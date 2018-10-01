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02.10.2018

Средняя зарплата в Иркутской области превысила 41 тысячу рублей

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя зарплата в целом по экономике Иркутской области за январь-июнь 2018 года составила 41 тысяч 219 рублей. Это на 11,7% выше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра труда Иркутской области Наталью Воронцову.

Наибольший рост средней заработной платы наблюдается в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, где он составил 30% и 25% соответственно.

Наталья Воронцова отметила, что благодаря мероприятиям по повышению зарплаты работников Иркутской области, регион впервые за последние 17 лет занял второе место после Красноярского края по уровню средней оплаты труда среди субъектов Сибирского федерального округа.

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