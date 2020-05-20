Студенты иркутских ссузов будут получать стипендии за счет средств областного бюджета

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Закон, предусматривающий ежемесячную денежную выплату из областного бюджета для студентов учреждений среднего профессионального образования медицинского и педагогического профилей, принят во втором чтении на 30 сессии Законодательного собрания Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ЗС, проект закона разработан по инициативе депутатов Кузьмы Алдарова, Ольги Носенко, Ирины Синцовой, Сергея Сокола (с марта 2020 года – депутат Государственной Думы РФ). Документом предлагается распространить действие законов области, устанавливающих ежемесячную денежную выплату за счет средств областного бюджета студентам медицинских и педагогических вузов, в том числе на студентов, обучающихся по договорам целевого обучения по программам среднего педагогического и среднего медицинского образования. Размер выплаты составит 3450 рублей.

По мнению авторов законопроекта, такая мера будет способствовать решению проблем обеспечения педагогами и средним медицинским персоналом учреждений образования и здравоохранения в территориях Иркутской области. Как подчеркнула председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, теперь, после принятия соответствующего закона, целевая подготовка может осуществляется и в системе среднего профессионального образования в сфере здравоохранения и образования, также договор на целевое обучение можно заключить со студентами любого курса, а не только с первокурсниками.

– Полагаем, что это позволит существенно повлиять на кадровое обеспечение в этих сферах, – подчеркнула депутат.

По словам председателя комитета, на заключение целевых договоров в сентябре 2020 года уже поступило 110 заявок для специалистов средних медицинских образовательных учреждений и 124 заявки в сфере образования. Всего на выплаты студентам из средств областного бюджета в 2020 году будет направлено 3,4 млн. рублей.