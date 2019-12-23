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Деньги
24.12.2019

Суд заставил иркутянина продать квартиру, чтобы рассчитаться с заимодавцем

Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин задолжал физическому лицу более 200 тысяч рублей по договору займа и не спешил отдавать долг. Тогда суд постановил продать принадлежащую неплательщику благоустроенную квартиру в микрорайоне Университетский, чтобы погасить задолженность из этих денег.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, решение о передаче недвижимости на реализацию принял Шелеховский городской суд. На депозитный счет отдела судебных приставов после продажи квартиры поступило 3 млн 450 тысяч рублей.  Из них более 200 тысяч рублей перечислены взыскателю в счет погашения долга, оставшиеся денежные средства возвращены должнику.
 
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