Суд заставил иркутянина продать квартиру, чтобы рассчитаться с заимодавцем

Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин задолжал физическому лицу более 200 тысяч рублей по договору займа и не спешил отдавать долг. Тогда суд постановил продать принадлежащую неплательщику благоустроенную квартиру в микрорайоне Университетский, чтобы погасить задолженность из этих денег.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, решение о передаче недвижимости на реализацию принял Шелеховский городской суд. На депозитный счет отдела судебных приставов после продажи квартиры поступило 3 млн 450 тысяч рублей. Из них более 200 тысяч рублей перечислены взыскателю в счет погашения долга, оставшиеся денежные средства возвращены должнику.