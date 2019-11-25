Суд заставил иркутянина расплатиться машиной за моральный вред

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска обязал местного жителя компенсировать горожанке моральный вред, причиненный преступлением, в размере 80 тысяч рублей. Мужчина не спешил расплачиваться, и тогда приставы арестовали его автомобиль.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, установить местонахождение должника не представилось возможным. В связи с этим он был объявлен в розыск, как и транспортное средство, принадлежащее ему на праве собственности.

Когда неплательщик и его автомобиль были найдены, после ареста и изъятия машина была передана на оценку. Согласно отчету независимого оценщика ее стоимость составила 95 тысяч рублей. Лада Самара 2010 года выпуска передана на реализацию, однако не продана.

Приставы предложили пострадавшей иркутянке оставить нереализованное в принудительном порядке имущество должника за собой при условии одновременной выплаты разницы между суммой долга и стоимостью автомобиля на депозитный счет отдела судебных приставов. С этим предложением женщина согласилась.