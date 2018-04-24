Судебные приставы: каждый пятый житель Иркутской области – должник

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2018 года в структурных подразделениях УФССП по Иркутской области находилось 905 тысяч исполнительных производств по взысканию задолженностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– По данным Иркутскстата на 1 января 2018 года, в регионе постоянное население составляет 2,4 млн человек. Если хотя бы убрать из этого количества несовершеннолетних, можно предположить, что почти каждый пятый житель области – должник, – сказал руководитель регуправления службы судебных приставов Теймур Магомедов.

В связи с этим 25 апреля ведомство планирует провести информационную акцию «Узнай о своих долгах», ставшую уже традиционной. Ее цель – информирование граждан о наличии или отсутствии задолженности по исполнительным производствам, побуждение к добровольной оплате долгов. Акцию проведут на крупных предприятиях, в Иркутске – в здании аэропорта, на Центральном рынке и в ИРНИТУ, где перед студенческой аудиторией выступит главный судебный пристав Приангарья.