|Деньги
|29.03.2019
|
|
Свыше 50 тысяч человек скачали за месяц приложение «БКС Премьер»
|
Москва, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 50 тысяч новых пользователей скачали приложение «БКС Премьер» за последний месяц, сообщили в финансовой компании.
В «БКС Премьер» отметили, что обновленное приложение позволяет в режиме онлайн без посещения офиса пользоваться широким набором инвестиционных продуктов компании. Услуги доступны абсолютно всем, а не только действующим клиентам финансовой группы. Онлайн-сервис сочетает функции инвестиционного приложения и классического мобильного банка.
– Установив приложение в App Store или Google Play на мобильное устройство, вы можете сразу же приступать к выбору подходящих инвестиционных продуктов, а с помощью чата – получить подробную консультацию финансового советника. Открыть брокерский счет можно в режиме онлайн, посещать офис для этого не придется, – отмечает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов.
Инвестиционный профиль клиента приложение определит с помощью небольшой анкеты, средства на брокерский счет можно будет легко перевести с карты любого банка.
– В целом установка и подключение к сервисам очень простое, обычно процесс занимает не более 10 минут, – добавляет Антон Граборов.
Финансовая компания «БКС Премьер» обновила мобильное приложение месяц назад, после чего все основные возможности онлайн-сервиса стали доступны любому пользователю, даже если ранее он не являлся клиентом группы БКС.
В отличие от многих других инвестиционных приложений, существующих сегодня на рынке, сервис «БКС Премьер» позволяет одновременно пользоваться банковскими продуктами и услугами. Таким образом, пользователю доступны готовые инвестиционные решения, самостоятельная торговля на бирже, информация по брокерским и банковским счетам, всевозможные платежи (ЖКХ, мобильная связь, интернет и прочее), а также страховые продукты.
ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram
ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram