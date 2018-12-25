|Деньги
|26.12.2018
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Свыше 500 жителей Иркутска и района попались на удочку телефонных и интернет-мошенников с начала года
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Иркутский район, Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и районе жертвами телефонных и интернет-мошенников стали свыше 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Так, например, 24 декабря в полицию обратился житель Правобережного района областного центра. Как пояснил 29-летний мужчина, ему на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился знакомым его отца. Он рассказал, что готов продать иркутянину четыре тонны дизельного топлива по выгодной цене, но для этого требовалось внести предоплату. Мужчина перевел ему 30 тысяч рублей, после чего не смог дозвониться по указанному номеру – абонент стал недоступен.
Возбуждено уголовное дело. Как выяснили оперативники, звонок поступил из Хабаровского края.
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