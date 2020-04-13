ТОП-10 самых состоятельных депутатов Заксобрания Приангарья – парламентарии обнародовали доходы за 2019 год

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области обнародовали сведения о доходах за 2019 год. Также в декларации содержится информация о доходах их семей и принадлежащем имуществе. Документ опубликован на сайте Заксобрания.

ТОП-10 самых обеспеченных парламентариев, по традиции, возглавляет Нина Чекотова. Правда, в 2019 году ее доходы заметно снизились. По итогам прошлого года бизнес-леди задекларировала 188 миллионов 371 тысячу рублей, тогда как в 2018 ее заработок приблизился к миллиарду и составлял чуть больше 878 миллионов рублей. Количество принадлежащих Нине Чекотовой земельных участков различного назначении уменьшилось с 78 до 65. Кроме того, депутату принадлежит 29 квартир, семь жилых домов, один гараж, три объекта незавершенного строительства, 17 нежилых помещений, среди которых автомойка, клуб, две автостоянки и баня. Также в собственности у Чекотовой значатся четыре комнаты в коммуналке, пять жилых комнат, электрическая и водонапорная сети, сеть канализации и земельный участок под базу отдыха «Голубой залив». В автопарке бизнес-леди числится всего один легковой автомобиль Мерседес Бенц 2018 года.

Второе место ТОПа занимает Евгений Бакуров. В 2019 году лесопромышленник заработал 109 миллионов 886 тысяч рублей. Тогда как по итогам 2018 года его доход составил 365 миллионов рублей. На сегодня в собственности парламентария числятся 70 земельных участков (в 2018 году их было 69), жилой дом больше 270 квадратов, квартира в 37,3 квадратных метра, три парковочных места, нежилое помещение и склад самоходной техники больше восьми тысяч квадратов. Евгению Бакурову принадлежит легковой автомобиль ВАЗ 2121 1990 года выпуска, пять грузовиков, пара прицепов, баржа, вертолет, моторная лодка, тракторы, бульдозер, вездеходы и погрузчик.

Замыкает тройку лидеров Степан Франтенко и его заработок в размере 40 миллионов 431 тысяча рублей. В прошлом году на его месте был Александр Вепрев, однако в 2019 году он заработал 29 миллионов 608 тысяч рублей и таким образом сместился на пятое место. В собственности Степана Франтенко числится четыре земельных участка, два дома и две квартиры, а также небольшое нежилое помещение. Бизнесмен владеет двумя автомобилями – Тойота Лэнд Крузер 2012 года и Мерседес Бенц 2017 года. Также в его автопарке числятся мотоцикл, трактор и прицеп.

На четвертом месте расположился Анатолий Аблов и его заработок в 31 миллион 485 тысяч рублей. У депутата имеется земельный участок больше четырех тысяч квадратных метров, скромная квартирка площадью 19,5 квадратов, гараж на 440 квадратных метра и два нежилых строения. В автопарке Анатолия Аблова четыре легковых машины: Тойота Камри, Мерседес Бенц, Рено СР, Шевроле Круз, два автопогрузчика, квадроцикл и прицеп для перевозки грузов.

Замыкает пятерку Александр Вепрев. За ним идут Дмитрий Бриток (17 миллионов 99 тысяч рублей), Олег Попов (16 миллионов 367 тысяч рублей), Александр Гаськов (13 миллионов 309 тысяч рублей), Илья Сумароков (9 миллионов 365 тысяч рублей) и Денис Шершнев (8 миллионов 294 тысячи рублей). Чуть-чуть не дотянул до ТОП-10 нынешний спикер Заксобрания Александр Ведерников. Его доходы за 2019 год составили 8 миллионов 112 тысяч рублей.

Самые скромные доходы задекларировали Магомед Курбайлов (320 тысяч рублей за год), коммунисты Анатолий Обухов (508 тысяч рублей) и Светлана Шевченко (633 тысячи рублей).

Самыми богатыми супругами областных парламентариев стали жены Александра Битарова, годовой доход которой оценивается в 493 миллиона 809 тысяч рублей, Николая Труфанова, задекларировавшая в 2019 году 207 миллионов 121 тысячу рублей, а также жена Тимура Сагдеева, она получила 96 миллионов 58 тысяч рублей.

Узнать о доходах депутатов Заксобрания Иркутской области за 2018 год можно здесь.