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Деньги
16.01.2020

«Тренер по маркетингу» развел иркутянку на 30 тысяч рублей

Иркутский район, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе полицейские проводят проверку по факту обращения предпринимательницы, потерявшей 30 тысяч рублей после общения с «тренером по маркетингу» в интернете.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне в отдел полиции обратилась жительница одного из комплексов в пригороде Иркутска. Она сообщила, что в соцсети Вконтакте подписалась на пользователя, называвшего себя тренером по маркетингу. Женщина воспользовалась его услугами, прошла платное обучение и получила сертификат, а после собеседник предложил ей вложить деньги в его бизнес на выгодных условиях. Однако, когда доверчивая иркутянка перевела требуемую сумму на указанный счет, «наставник» прекратил общение с ней, а его страница и ссылки на его «курсы» оказались недоступны.

По этому факту сейчас проводится всесторонняя проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские призывают граждан внимательнее относится к любым сделкам в сети. Не рекомендуется переводить деньги в качестве предоплаты малознакомым людям. Кроме того, следует помнить, что собеседник в интернете не обязательно является тем, за кого себя выдает. Лучше воздержаться от рискованных сделок, а при намерении совершить такую – обсудить ее с родными и близкими людьми. Возможно, именно их мнение остановит от необдуманного поступка.

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