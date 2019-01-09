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10.01.2019

Труженики тыла Иркутской области с января 2019 года будут получать доплаты к пенсии

Иркутская область, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Труженики тыла, которые проживают в Приангарье, получат в январе 2019 года дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) в размере 1000 рублей.

Оно введено по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщает пресс-служба главы региона.

Об этом рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов. Он напомнил, что с 1 января 2019 года расширен перечень мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. В частности, людям, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны предусмотрено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере тысячи рублей.

– На сегодняшний день сформирована выплата для 8 тысяч 800 тружеников тыла. Мы постарались сделать так, чтобы граждане этой категории, а это в основном пожилые люди, не приходили в управления соцзащиты для оформления выплаты. В последние дни декабря 2018 года и в праздничные дни января 2019 года специалисты социальной защиты, участковые социальные работники, сотрудники комплексных центров социального обслуживания обошли тружеников тыла и помогли оформить документы. Выплаты будут произведены после 10 января способом, указанным в заявлении. Работа по оказанию содействия в сборе необходимых документов продолжается, – отметил Владимир Родионов.

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