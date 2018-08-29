ЦБ РФ: за полгода иркутяне оставили в интернет-магазинах 31 миллиард рублей

Иркутская область, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - За первое полугодие 2018 года жители Иркутской области совершили с использованием банковских карт 21 млн покупок онлайн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба реготделения Центробанка РФ, за январь-июнь 2018 года иркутяне оплатили в интернете банковскими картами товары и услуги на 31 млрд рублей.

– Онлайн-покупки быстрее и удобнее, чем традиционные походы по магазинам. Но важно соблюдать меры предосторожности – выбирать безопасные сайты, использовать отдельную банковскую карту, устанавливать и обновлять антивирус на всех своих устройствах с выходом в интернет, – отметил и.о. управляющего Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константин Ермолаев.