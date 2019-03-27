Центробанк: инфляция в Сибири в феврале превысила общероссийские показатели на 5%

СФО, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В феврале 2019 года годовая инфляция в Сибири ускорилась до 5,5% после 5,1% в январе. Февральский показатель в СФО выше общероссийского уровня на 5,2%, сообщает пресс-служба иркутского отделения Центробанка РФ.

– Основную роль в ускорении сыграла инфляция издержек: по мере исчерпания запасов производители переходят к более дорогому сырью и материалам, выросли расходы на электроэнергию и услуги ЖКХ, транспортировку. С другой стороны, стабилизировались цены на топливо и курс рубля. Это сдерживало инфляцию, – пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Наибольший вклад в ускорение инфляции внесло продовольствие. За год к февралю 2019 года цены на продукты выросли на 5,9% против 5,2% по данным на январь.

В феврале в годовом выражении подешевели картофель, морковь и лук благодаря хорошему урожаю 2018 года. Ускорился рост цен на капусту, огурцы и помидоры. Производство капусты в прошлом сезоне снизилось, а качество урожая не гарантировало длительных сроков хранения. Это привело к некоторому уменьшению предложения, что и подтолкнуло цены вверх. Такая ситуация типична для овощей открытого грунта, она поменяется со следующим урожаем. На цены также повлияла стоимость электроэнергии для полива, освещения и обогрева теплиц. Подорожали импортные удобрения, рассада и химикаты для обработки от вредителей.

Выросли мировые и внутренние цены на зерно, за счет этого быстрее дорожали мука, макароны, хлеб и некоторые крупы – пшено, рис, манная крупа. При этом гречка и овсяные хлопья подешевели.

Ускорился рост цен на говядину и баранину, производители которых ранее активно не поднимали цены и не успели компенсировать увеличение издержек. Дополнительный фактор – сокращается предложение со стороны личных подсобных хозяйств.

При этом замедлился рост цен на яйца, сахар, свинину. В прошлые месяцы эти продукты определяли рост продовольственной инфляции. Доступнее по цене, чем год назад, остались икра и красная рыба благодаря рекордному улову лососевых 2018 года.

Инфляция непродовольственных товаров в феврале составила 5% после 4,9% в январе. Ее сдерживала умеренная динамика потребительской активности, стабилизация курса рубля и цен на бензин.

Более половины непродовольственных товаров в феврале подешевели в годовом выражении или дорожали умеренными темпами (ниже 4%) – одежда и обувь, текстиль, галантерея, парфюмерия и косметика, моющие и чистящие средства.

Инфляция услуг в феврале составила 5,6% после 5,4% в январе. Фактором некоторого ускорения стали тарифы городского пассажирского транспорта. Красноярский край последним из сибирских регионов в феврале повысил стоимость проезда в автобусах – на 8,4%. Это первое повышение в крае с осени 2015 года.

Быстрее дорожали услуги гостиниц и санаторно-оздоровительные услуги, что напрямую связано с индексацией тарифов ЖКХ.

В то же время замедлился рост цен на услуги воздушного и железнодорожного транспорта, а проезд в плацкартном вагоне скорого поезда даже подешевел. Доступнее по цене, чем год назад, оставались полисы добровольного страхования легковых автомобилей и жилья, а также потребительские кредиты.

По итогам февраля 2019 года наименьшие темпы роста цен среди регионов Сибирского федерального округа сложились в республиках Алтай (3,4%) и Тыва (4,1%). Здесь основная причина относительно низкой инфляции – слабый потребительский спрос.

– Ускорение роста цен является временным и связано в первую очередь с действием разовых факторов, включая повышение НДС и рост издержек на отдельных продовольственных рынках. По прогнозам Банка России, к концу 2019 года годовая инфляция достигнет 4,7-5,2% и вернется к 4% в первой половине 2020 года, – пояснил Николай Морев.