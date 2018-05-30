Центробанк: зарплатными картами «Мир» пользуются уже 90% бюджетников Приангарья

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июля 2018 года бюджетники Иркутской области будут получать зарплату либо на карты «Мир», либо наличными, сообщает пресс-служба реготделения Банка России. На 1 мая этого года на карты национальной платежной системы перешли 90% бюджетников Приангарья.

Отмечается, что у каждой бюджетной организации останется выбор, в каком банке обслуживать зарплатный проект. Тем не менее, карты международных систем – таких, как «Visa» или «Mastercard» – выдаваться не будут.

Есть у бюджетников еще один вариант, как получать зарплату, если не на «Мир» и не наличными – деньги могут переводиться на счет в банке, к которому не привязана ни одна карта.

В иркутском филиале Центробанка отмечают, что с картами «Мир» работают все финансовые организации в Иркутской области, которые обслуживают зарплатные счета бюджетников. Во всех банкоматах и терминалах региона можно рассчитаться национальной платежной картой, а таких устройств – более 50 тысяч.

– Сначала банки подготовили всю инфраструктуру к работе с национальной платежной картой, это произошло еще год назад, к 1 июля 2017 года. И только потом стали переводить зарплатные проекты бюджетных организаций с международных платежных систем на карты «Мир», – отметил и.о. управляющего отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константин Ермолаев.