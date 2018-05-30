ТЕМЫ
Архив
< Май 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Деньги
31.05.2018

Центробанк: зарплатными картами «Мир» пользуются уже 90% бюджетников Приангарья

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июля 2018 года бюджетники Иркутской области будут получать зарплату либо на карты «Мир», либо наличными, сообщает пресс-служба реготделения Банка России. На 1 мая этого года на карты национальной платежной системы перешли 90% бюджетников Приангарья.

Отмечается, что у каждой бюджетной организации останется выбор, в каком банке обслуживать зарплатный проект. Тем не менее, карты международных систем – таких, как «Visa» или «Mastercard» – выдаваться не будут.

Есть у бюджетников еще один вариант, как получать зарплату, если не на «Мир» и не наличными – деньги могут переводиться на счет в банке, к которому не привязана ни одна карта.

В иркутском филиале Центробанка отмечают, что с картами «Мир» работают все финансовые организации в Иркутской области, которые обслуживают зарплатные счета бюджетников. Во всех банкоматах и терминалах региона можно рассчитаться национальной платежной картой, а таких устройств – более 50 тысяч.

– Сначала банки подготовили всю инфраструктуру к работе с национальной платежной картой, это произошло еще год назад, к 1 июля 2017 года. И только потом стали переводить зарплатные проекты бюджетных организаций с международных платежных систем на карты «Мир», – отметил и.о. управляющего отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константин Ермолаев.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске