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08.05.2018

Центробанк: жители Приангарья в полтора раза чаще стали брать ипотечные кредиты

Иркутская область, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - За январь-март 2018 года жители Иркутской области оформили ипотечных кредитов на сумму 8,5 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба реготделения Центробанка РФ.

– Число жителей региона, решивших воспользоваться благоприятной ситуацией для улучшения своих жилищных условий, растет. Граждан привлекает стоимость ипотеки, средняя процентная ставка по которой в регионе снизилась до 9,7%, – отметил и.о. управляющего Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константин Ермолаев. – Дополнительный интерес к ипотечному кредитованию вызывают государственные программы по субсидированию процентных ставок для отдельных категорий населения.

Отмечается, что общая задолженность жителей Иркутской области по ипотечным кредитам на 1 апреля 2018 года составила 96 млрд рублей – из этой суммы 98,5% обслуживается своевременно.

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