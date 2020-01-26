Тулунчанка заплатила 80 тысяч рублей за оскорбительные комментарии в соцсетях

Тулун, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Тулунский городской суд оштрафовал на 80 тысяч рублей женщину за то, что она оскорбила в соцсетях своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

В суде было установлено, что тулунчанка разместила оскорбительный комментарий к видеозаписи своего знакомого в социальной сети. Своими действиями уроженка Тулуна причинила взыскателю и его родственникам моральный вред.

Тулунский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьёй 128.1 УК РФ – клевета, и назначил наказание в виде уголовного штрафа.

– Во избежание получения огласки и подрыва деловой репутации решение суда исполнено гражданкой в день возбуждения исполнительного производства. Уголовный штраф оплачен в полном объёме. Денежные средства перечислены в бюджет Российской Федерации, – пояснили в УФССП по Иркутской области.