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Деньги
27.01.2020

Тулунчанка заплатила 80 тысяч рублей за оскорбительные комментарии в соцсетях

Тулун, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Тулунский городской суд оштрафовал на 80 тысяч рублей женщину за то, что она оскорбила в соцсетях своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

В суде было установлено, что тулунчанка разместила оскорбительный комментарий к видеозаписи своего знакомого в социальной сети. Своими действиями уроженка Тулуна причинила взыскателю и его родственникам моральный вред.

Тулунский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьёй 128.1 УК РФ – клевета, и назначил наказание в виде уголовного штрафа.

– Во избежание получения огласки и подрыва деловой репутации решение суда исполнено гражданкой в день возбуждения исполнительного производства. Уголовный штраф оплачен в полном объёме. Денежные средства перечислены в бюджет Российской Федерации, – пояснили в УФССП по Иркутской области.

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Тулун, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Тулунский городской суд оштрафовал на 80 тысяч рублей женщину за то, что она оскорбила в соцсетях своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.
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-5-
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2020-01-15-05-41-54
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2020-01-15-03-07-49
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-60-75-
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2020-01-13-09-41-13
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Сколько в Иркутской области зарабатывает сварщик? Обзор зарплатных предложений10.01.2020
2020-01-10-10-35-13
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2020-01-10-09-35-26
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