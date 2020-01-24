У виртуальной «императрицы» из Хомутово мошенники украли 50 тысяч рублей

Иркутский район, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция устанавливает личности злоумышленников, похитивших 50 тысяч рублей у геймерши из села Хомутово Иркутского района, пытавшейся продать свою виртуальную империю.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 41-летняя женщина увлеклась онлайн-игрой, в которой управляла виртуальным государством и достигла высоких показателей. Спустя некоторое время в чате ей написал другой игрок. Он отметил, что впечатлен ее достижениями, и предложил купить аккаунт, оценив его в 30 тысяч рублей.

Якобы для безопасности сделки новый знакомый предложил действовать через администратора приложения, а диалог продолжить в одном из мессенджеров. Там «администратор» уверила игрока, что «новый монарх» перевел оговоренную сумму, однако перечислить она может минимум 50 тысяч рублей, для чего попросила скинуть ей еще 20 тысяч. После чего «администратор» заявила, что покупатель отменил платеж и предложила вернуть деньги, используя ту же схему, и попросила еще 30 тысяч, обещая вернуть все 50. Получив требуемое, «администратор» и «покупатель» перестали выходить на связь с владелицей аккаунта.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Установлено, что номера телефонов вероятных мошенников, писавших потерпевшей, зарегистрированы в Москве.