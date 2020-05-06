Уголовная ответственность грозит иркутянину за невыплату многомиллионного долга по кредиту

Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В отношении жителя Иркутска возбуждено уголовное дело за уклонение от погашения кредиторской задолженности в размере 150 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, по решению Куйбышевского районного суда Иркутска мужчина обязан выплатить в пользу банковской организации деньги в погашение кредита и в уплату процентов, а также судебные издержки на общую сумму свыше 150 млн рублей.

Приставом было возбуждено исполнительное производство. Неплательщику был установлен пятидневный срок для добровольного исполнения требований.

Должник, зная о вступившем в законную силу судебном решении, добровольно исполнить его отказался. Также продолжил игнорировать требования судебного пристава исполнить свои долговые обязательства. Кроме того, в течение прошлого года скрывал от должностного лица управления сведения о получении и расходовании денежных средств, которые по своему усмотрению направлял на иные цели, не связанные с погашением долга.

Установив в действиях неплательщика признаки преступления, предусмотренные статьей 177 УК РФ, судебный пристав вынес рапорт, по результатам рассмотрения которого дознавателем возбуждено уголовное дело. По окончании расследования оно будет направлено в суд.