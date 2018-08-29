Усольчанин из-за штрафов ГИБДД остался без машины

Усолье-Сибирское, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Машину усольчанина пустят с молотка за неоплаченные штрафы ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

«Тойота Чайзер» 1998 года арестовали из-за трёх неоплаченных штрафов на общую сумму 38 тысяч рублей. Один из них был за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в размере 30 тысяч рублей. Владельца машины за это также лишили права управлять транспортными средствами на полтора года.

Мужчина не оплатил штраф в установленный законом срок и, несмотря на ограничение в управлении, сел за руль автомобиля и попал в ДТП. Сотрудники ГИБДД отправили иномарку на штрафстоянку, о чем были извещены судебные приставы.

В ближайшее время машину продадут, а вырученные деньги пойдут в счёт долга, говорят в УФССП по Иркутской области.