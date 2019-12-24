|Деньги
|25.12.2019
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Усольчанин перевел мошеннику полмиллиона рублей за несуществующий Лексус
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Усолье-Сибирское, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Усолья-Сибирского перевел аферисту полмиллиона рублей за несуществующий Лексус, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Как установили полицейские, 43-летний усольчанин нашел на одном из интернет-порталов объявление о продаже Лексуса в Тюмени и решил приобрести его. Лжесобственник убедил потенциального покупателя, что за машину необходимо внести предоплату – 20 тысяч рублей. После этого он сообщил о большом количестве поступающих звонков о продаже авто и попросил покупателя отправить очередной платеж якобы для сохранения за ним покупки. В итоге было выполнено около десяти переводов, после чего автовладелец прервал общение.
По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело.
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