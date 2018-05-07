Усольчанин получил штраф в 10 раз больше суммы взятки инспектору ГИБДД

Усолье-Сибирское, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 34-летнего местного жителя оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что он попытался дать взятку в размере 1,5 тысячи рублей инспектору ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл ещё в июле 2017 года. Мужчина взяткой пытался помочь своему напарнику – водителю большегрузного автомобиля «Вольво» – избежать административной отвественности за движение тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов.

Однако сотрудник ГИБДД деньги не принял и сообщил о преступлении в дежурную часть полиции. Мужчину привлекли к уголовной ответственности по статьям 30 и 291.2 УК РФ – покушение на преступление и мелкое взяточничество соответственно.

Дело рассматривалось в мировом суде, сообщают в прокуратуре Иркутской области.