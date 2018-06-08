Усольчанин вернул долг по кредиту, чтобы снять ограничения со своей «Лады»

Усолье-Сибирское, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Усольчанин вернул долг по кредиту после того, как приставы наложили запрет на регистрационные действия с его авто и обратились за взысканием из его зарплаты.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина взял потребительский кредит в одном из банков, но вовремя по нему не расплатился. Сумма задолженности составила почти 400 тысяч рублей. Представители банка обратились в суд с иском, который был удовлетворен.

Приставы вынесли постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении автомобиля «Лада» (ВАЗ) 2107, находящегося в собственности должника, и об обращении взыскания на заработную плату в воинскую часть, где работает неплательщик.

Меры принудительного характера возымели свое действие. Мужчина оплатил задолженность в полном объеме в кратчайшие сроки.