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23.08.2018

Усольчанка из-за мошенника не смогла выучиться на права

Усолье-Сибирское, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Усольчанка из-за оказавшегося мошенником знакомого лишилась денег, отложенных на автошколу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть поступило заявление от 45-летней местной жительницы, в отношении которой было совершенно мошенничество.

Выяснилось, что женщина давно высказывала желание научиться водить машину и получить водительское удостоверение. Ее приятель вызвался помочь в этом вопросе, посоветовал автошколу и сказал, что обучение на права стоит 30 тысяч рублей. Мужчина пообещал потерпевшей, что сам отнесет ее деньги в учебное учреждение, так как там, по его словам, работают его знакомые, и договорится о начале обучения.

Не подозревающая подвоха женщина пришла на занятия в автошколу, где услышала, что платы за ее учебу не поступало и в списках обучающихся ее нет.

Оказалось, что как только приятель получил денежные средства, он тут же из Усолья уехал. Не дождавшись ни обещанной учебы на права, ни возврата денег, женщина обратилась в полицию.

По этому факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Подозреваемый в преступлении – 33-летний усольчанин – сейчас проживает в Новосибирске, где он и был разыскан сотрудниками полиции.

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