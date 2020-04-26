Усольский суд оштрафовал нарушителя режима самоизоляции на 15 тысяч рублей

Усолье-Сибирское, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Приангарье с начала действия режима самоизоляции к административной ответственности привлечено 30 нарушителей, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Все они были выявлены в результате полицейского контроля за гражданами, которые в течение 14 дней обязаны были соблюдать самоизоляцию, сообщает пресс-служба областного правительства.

Усольским городским судом 24 апреля был рассмотрен один из таких протоколов. Как выяснили сотрудники ОВД, 37-летний мужчина 23 марта прибыл из королевства Таиланд. Являясь возможным носителем вируса, он был обязан находиться дома, но 3 апреля мужчину остановили полицейские вдалеке от места его проживания.

Суд, рассмотрев собранные материалы, принял решение о привлечении нарушителя к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.