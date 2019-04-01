Аларский район, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском районе бухгалтер детсада завышала себе зарплату – всего она похитила из бюджета 420 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, женщина с апреля 2017 года по декабрь 2018 года в программе «Система удаленного финансового документооборота» при помощи электронной цифровой подписи вносила ложные сведения в заявки о перечислении ей заработной платы. Эти заявки она направляла в территориальный отдел Управления Федерального казначейства по Иркутской области для последующего перечисления денег на свои расчетные банковские счета.

В результате бюджету Аларского района причинен ущерб на общую сумму более 420 тысяч рублей.

В связи с этим, прокуратура района направила материалы проверки в СО МО МВД России «Черемховский». По результатам их рассмотрения возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Ход расследования уголовного дела в прокуратуре района поставлен на контроль.