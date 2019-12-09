В Аларском районе конкурсного управляющего вынудили расплатиться с работниками предприятия

Аларский район, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском районе конкурсного управляющего вынудили расплатиться с работниками сельскохозяйственного предприятия-банкрота.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проведена проверка соблюдения трудового законодательства и законодательства о несостоятельности (банкротстве) конкурсным управляющим сельскохозяйственного предприятия.

Установлено, управляющий не в полной мере принимал меры по погашению задолженности по выплате выходного пособия перед девятью работниками, а также задолженности по выплате шести работникам компенсаций за неиспользованные отпуска.

По результатам проверки прокуратурой района ему внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, перед работниками предприятия задолженность погашена в полном объеме – на общую сумму более 260 тысяч рублей.