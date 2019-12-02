В Аларском районе под суд пойдет мошенница-бухгалтерша, наворовавшая у детсадов более 1,6 миллиона рублей

Аларский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Аларский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера образовательных учреждений за совершение мошеннических действий на сумму более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, бухгалтер трех дошкольных образовательных учреждений, обладая административно-хозяйственными функциями, использовала свое служебное положение и при помощи электронной цифровой подписи в 2017-2018 годах через финансовую программу завышала себе зарплату.

– Должностное лицо территориального отдела управления Федерального казначейства по Иркутской области, добросовестно исполняя свои служебные обязанности, перечисляла ей заработную плату на расчетные банковские счета, которыми злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению, – поясняют в прокуратуре.

Администрация Аларского района также подала в суд иск о возмещении причиненного ущерба. В ходе предварительного следствия приняты меры по установлению имущества обвиняемой, на которое, в целях обеспечения гражданского иска, наложен арест.