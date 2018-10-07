В Бодайбинском районе нелегальные золотодобытчики пытались откупиться от полиции слитком стоимостью свыше полумиллиона рублей

Бодайбинский район, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Полиция совместно с ФСБ задержала в Бодайбинском районе группу местных жителей, занимавшихся нелегальной добычей золота.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по подозрению в незаконном обороте драгоценных металлов задержаны семеро местных жителей, четверо из которых ранее судимы.

Как установили оперативники, с мая по сентябрь этого года злоумышленники тайно с использованием промышленного прибора осуществляли незаконную добычу рудного золота с лицензионных промышленных участков «Большой Чанчик», принадлежащего группе компаний, специализирующейся на добыче драгоценных металлов.

Кроме этого, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что один из участников группы пытался дать взятку местным полицейским, чтобы они «закрыли глаза» на нелегальную деятельность. В качестве вознаграждения сотрудникам правоохранительных органов предложили часть незаконно добытого золота весом около 200 граммов и стоимостью – 520 тысяч рублей. Но противоправные действия 38-летнего жителя посёлка Артемовский были задокументированы в установленном законом порядке. Изъятое золото приобщено к материалам уголовного дела.

В ходе неотложных следственных действий сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли 20 граммов промышленного золота, мобильные телефоны, радиостанции, спецоборудование для добычи и обработки рудного золота, транспорт повышенной проходимости, спецтехника, огнестрельное оружие.

По предварительным оценкам сумма ущерба собственнику промышленного участка составила свыше 550 тысяч рублей.

По факту кражи рудного золота следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная в особо крупном размере.

По факту дачи взятки СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291 УК РФ – дача взятки в крупном размере.

Сейчас продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на получение доказательственной базы по данным уголовным делам.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в связи с активным сотрудничеством со следствием.