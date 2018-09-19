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20.09.2018

В Бодайбо коммунальщики заплатили 2,5 млн рублей за залитое дизтопливом жилье

Бодайбо, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбо коммунальщики заплатили местной жительнице 2,5 млн рублей за залитое дизтопливом жилье.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, приставы в рамках исполнительного производства взыскали в пользу местной жительницы материальный ущерб, причиненный ей МУП «Тепловодоканал».

В результате утечки дизельного топлива на котельной пострадал частный дом, принадлежащий женщине на праве собственности. Жилье, расположенное вблизи котельной, затопило дизтопливом. В связи с чем дальнейшее проживание в нем стало невозможно. Пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении материального ущерба. Бодайбинский городской суд обязал муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» выплатить потерпевшей 2,5 млн рублей.

Судебные приставы уведомили руководство предприятия о возбуждении исполнительного производства, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований должностных лиц управления.

Должником приняты меры к выплате материального ущерба в полном объеме. На полученные средства женщина планирует приобрести новое жилье.

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