|Деньги
|20.09.2018
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В Бодайбо коммунальщики заплатили 2,5 млн рублей за залитое дизтопливом жилье
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Бодайбо, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбо коммунальщики заплатили местной жительнице 2,5 млн рублей за залитое дизтопливом жилье.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, приставы в рамках исполнительного производства взыскали в пользу местной жительницы материальный ущерб, причиненный ей МУП «Тепловодоканал».
В результате утечки дизельного топлива на котельной пострадал частный дом, принадлежащий женщине на праве собственности. Жилье, расположенное вблизи котельной, затопило дизтопливом. В связи с чем дальнейшее проживание в нем стало невозможно. Пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении материального ущерба. Бодайбинский городской суд обязал муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» выплатить потерпевшей 2,5 млн рублей.
Судебные приставы уведомили руководство предприятия о возбуждении исполнительного производства, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований должностных лиц управления.
Должником приняты меры к выплате материального ущерба в полном объеме. На полученные средства женщина планирует приобрести новое жилье.
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