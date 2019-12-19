В Бодайбо муниципальное предприятие задолжало работникам больше миллиона рублей

Бодайбо, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбо МУП «Тепловодоснабжение п. Перевоз» задолжало 27 работникам зарплату. Сумма, превысившая 1,2 млн рублей, была выплачена только после вмешательства прокуратуры Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Долг скопился за два месяца 2019 года. В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес руководителя МУПа об устранении нарушений трудового законодательства.

Кроме того, в отношении главы предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.