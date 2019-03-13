В Братске и районе с начала марта лжебанкиры присвоили более 400 тысяч рублей

Братск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - За 12 дней марта полиция Братска зарегистрировала 17 обращений от горожан и жителей района, у которых неизвестные похитили деньги. Большая часть случаев квалифицирована как мошенничество. Совокупный ущерб превысил 400 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в 11 случаях злоумышленники, представляясь сотрудниками различных финансовых учреждений, вынуждали потерпевших предоставить им секретные сведениях об их счетах и картах, с которых в итоге похищали деньги. Зачастую аферисты подкупали потенциальную жертву тем, что обращались по имени-отчеству, располагали определенными сведениями о банковской карте, остатке средств на счетах и другой информацией, носящей конфиденциальный характер. Почти все жертвы мошенников рассказали, что звонившие от имени банковских служащих мужчины и женщины обладали хорошо поставленной речью, приводили убедительные аргументы в общении, выражали заинтересованность в решении возникшей проблемы клиентов. Первая пострадавшая обратилась в полицию 2 марта, 42-летняя жительница Правобережного округа Братска рассказала, что после того, как она сообщила позвонившему ей представителю банка, клиентом которого является, номер своей карты, секретный сиф-код и пароли из смс-сообщений, поступивших от банка, у нее с карты списалось 13 тысяч рублей. Звонок поступил с номера, обслуживаемого сотовой компанией Москвы. В тот же день аналогичным путем со счета 28-летней учительницы из Вихоревки украли 870 рублей. На этот раз лжебанкир воспользовался сим-картой оператора Бурятии. Самое большое количество мошеннических действий в отношении братчан зафиксировано 7 марта. Так, 35-летней работнице торговли из Братска позвонили утром. Назвавшись сотрудником службы безопасности банка, мужчина сообщил о якобы выявленной попытке снятия денег с ее счета. Для предотвращения хищения ей нужно было перевести деньги через банкомат на другой счет, а затем прибыть в офис своего банка, чтобы забрать новую карту. Только выполнив все указания звонившего, братчанка поняла, что обманута, а 45 тысяч рублей пополнили баланс чужой карточки. Мошенник звонил с номера мобильного оператора, зарегистрированного в Москве. Тогда же лишилась 42 тысяч рублей еще одна учительница из Братска. Поверив версии фальшивого работника банка о том, что из-за сбоя программного обеспечения ее накопления необходимо срочно перевести на другой счет, 27-летний педагог отправила деньги злоумышленникам. Ей звонили с номера, зарегистрированного в Кемеровской области. Вечером того же дня на уловки кузбасских аферистов попала 43-летняя продавщица. Ей позвонила женщина и, обратившись по имени-отчеству, сообщила о попытке похищения мошенниками денег братчанки. Для сохранения средств лжесотрудница банка предложила перевести их на другой счет, называя при этом ей пароли из SMS. В результате со счета было списано 10 тысяч рублей. Более 50,5 тысячи рублей лишилась 31-летняя врач из Братска, поверив другому лжебанкиру, сообщившему ей о сбое программы и необходимости передать для восстановления данных цифровые коды из смс-сообщений банка. При проверке вновь оказалось, что аферист использовал номер телефона, обслуживаемый бурятской сотовой компанией. Еще одна братчанка чуть не потеряла свыше 100 тысяч рублей, выполнив несколько предложенных ей операций и получив сообщение о регистрации в онлайн-банке. Женщина сразу прекратила общение и позвонила на горячую линию своей финансовой организации, чтобы заблокировать карту. Но это, пожалуй, единственный случай, когда жертва мошенников поступила правильно, говорят полицейские. Аферисты звонили из Москвы. Крупной суммы лишилась 38-летняя жительница Братского района. Ей 7 марта с номера московского телефонной сети позвонил мужчина. Традиционно представившись сотрудником банка, он для защиты от попыток хищения денег с ее карты предложил немедленно перевести их на другой счет, который он ей продиктовал. Потерпевшая через мобильный банк исполнила это условие, потеряв при этом 56 тысяч рублей. Утром 8 марта 44-летней служащей крупного промышленного предприятия под видом сотрудницы банка со столичного номера позвонила неизвестная женщина. Она уверенно называла потерпевшую по имени-отчеству и, предупредив о попытке снятия денег со счета, предложила подойти к банкомату для перевода их на другую карту. Проведя под диктовку мнимого представителя банка несколько операций, братчанка лишилась 50 тысяч рублей. Кроме того, 42-летней жительнице Вихоревки лжебанкирша позвонила ночью 9 марта. Рассказав такую же историю о попытке похищения денег, она попросила продиктовать данные карты, после чего со счета, действительно, были похищены 5700 рублей. Номер мошенницы зарегистрирован в Ставрополье. Вечером 11 марта поддался убеждениям аферистов единственный в этом ряду пострадавших мужчина: 47-летнему металлургу из Вихоревки позвонили с номера, зарегистрированного тоже в Ставропольском крае. Незнакомка, представившись сотрудницей службы безопасности банка, сообщила о необходимости сверки номеров принадлежащих ему банковских карт для начисления бонусов. Мужчина был клиентом двух банков и не смутился, что представительница одного финансового учреждения истребовала у него данные карты другого. Итогом такой неосмотрительности стала потеря со счетов 51 тысячи рублей. В тот же день жертвой мошенников стала 46-летняя братчанка, которую аферисты держали в напряжении полдня. В результате со счетов в двух банках, клиенткой которых она является, были списаны деньги в сумме около 56 тысяч рублей. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск

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