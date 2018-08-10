В Черемхово семья погибшего в ДТП мужчины через суд добилась компенсации с виновника

Черемхово, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово семья мужчины, погибшего в ДТП с участием служебного авто угольного предприятия, компенсации морального вреда добилась через суд. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Иск о возмещении морального вреда и ущерба подали отец и жена погибшего. Черемховский городской суд постановил, что виновник ДТП и его работодатель солидарно обязаны выплатить почти 700 тысяч рублей, а также обеспечить ежемесячной пенсией по потере кормильца девятилетнюю дочь погибшего мужчины до её совершеннолетия.

Приставы, однако, установили, что выплаты произведены частично и пенсия на счёт взыскателя поступает не в полном объёме, поэтому имущество предприятия было арестовано. Не желая его передачи на реализацию, должники изыскали денежные средства и выплатили оставшуюся задолженность в размере полумиллиона рублей.

На сегодняшний день дочь погибшего получает пенсию по утере кормильца ежемесячно и без задержек, говорят в УФССП по Иркутской области.