Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске бизнес-леди продала арестованный приставами кухонный гарнитур – теперь против нее возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, иркутянка заказала мебель для кухни, внеся предоплату в размере 32 тысяч рублей. Однако в сроки, указанные в договоре купли-продажи, товар не получила. В связи с этим женщина обратилась в суд о взыскании денежных средств с предпринимательницы.

Октябрьский районный суд Иркутска постановил взыскать с бизнес-леди предоплату за товар в размере 32 тысяч рублей, неустойку за нарушение установленного договором купли-продажи срока передачи товара в размере 38 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей, штраф в размере 37 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 20 тысяч рублей. Общая сумма задолженности составила 130 тысяч рублей.

Пристав уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства и сроках для добровольного погашения задолженности, разъяснил меры принудительного характера, которые могут быть применены при игнорировании требований должностного лица. Поскольку неплательщицей какие-либо меры к погашению долга приняты не были, пристав наложил арест на кухонную мебель в торговом павильоне. Ответственным хранителем арестованного имущества назначена собственница. Она была предупреждена об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ – незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.

При проверке пристав не обнаружил на месте арестованную мебель. В связи с этим в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело.