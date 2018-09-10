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Деньги
11.09.2018

В Иркутске бизнесмен поплатился тягачом за долг перед кредитором

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у предпринимателя арестовали грузовой тягач с прицепом для перевозки топлива за долг в 2,3 млн рублей, которые он взял на развитие бизнеса у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

Ранее мужчина занял деньги под расписку, но в установленные сроки не вернул их. Кредитор обратился в Свердловский районный суд Иркутска с иском о взыскании суммы. Требования были удовлетворены, рассказали в УФССП по Иркутской области.

Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства на расчётном счете должника, ограничил в праве выезда за пределы Российской Федерации, а арестованный тягач продадут. Деньги, полученные от реализации транспорта, направят на погашение задолженности.

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