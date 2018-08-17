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17.08.2018

В Иркутске бухгалтер украла у школы-интерната 1,4 миллиона рублей

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске бухгалтер, работая в школе-интернате, украла там 1, 4 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба Кировского районного суда Иркутска, им уголовное дело в отношении ранее не судимой 56-летней иркутянки, совершившей хищение чужого имущества в особо крупном размере.

Женщина работала главным бухгалтером в школе-интернате. В это время она, используя подложные платежные документы, с апреля 2015 года по ноябрь 2017 года похитила деньги, которыми распорядилась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. В результате школе-интернату причинен ущерб в особо крупном размере, пострадали воспитанники, нуждающиеся в обучении и лечении.

Пенсионерка на суде вину в совершении преступления признала полностью.

Приговором Кировского районного суда подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года условно с испытательным сроком три года.

Также ее обязали полностью возместить причиненный имущественный ущерб в размере 1 миллиона 407 тысяч 400 рублей.

Приговор суда не обжаловался и вступил в законную силу.

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