ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Деньги
25.03.2019

В Иркутске мошенницы, укравшие миллион рублей, отправятся под суд

Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Под суд отправятся мошенницы, обворовавшие пенсионеров из Иркутска и Омска.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней гражданки Украины и 26-летней гражданки России. В зависимости от роли и степени участия каждой, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, женщины совершили семь краж денег у жителей Иркутска и Омска. В качестве жертв были выбраны люди пожилого возраста.

Так, сообщая по телефону потерпевшим ложные сведения о необходимости оформления заявлений об оказании государством материальной поддержки, а также о предстоящем обмене в виду реформы денежных средств старого образца на новые, приходили по адресу их проживания. Пользуясь тем, что пожилые люди отвлечены написанием заявления, похищали у них денежные средства, оставляя вместо них сувенирные купюры для сокрытия факта кражи.

В результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Иркутска.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске