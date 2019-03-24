В Иркутске мошенницы, укравшие миллион рублей, отправятся под суд

Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Под суд отправятся мошенницы, обворовавшие пенсионеров из Иркутска и Омска.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней гражданки Украины и 26-летней гражданки России. В зависимости от роли и степени участия каждой, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, женщины совершили семь краж денег у жителей Иркутска и Омска. В качестве жертв были выбраны люди пожилого возраста.

Так, сообщая по телефону потерпевшим ложные сведения о необходимости оформления заявлений об оказании государством материальной поддержки, а также о предстоящем обмене в виду реформы денежных средств старого образца на новые, приходили по адресу их проживания. Пользуясь тем, что пожилые люди отвлечены написанием заявления, похищали у них денежные средства, оставляя вместо них сувенирные купюры для сокрытия факта кражи.

В результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Иркутска.