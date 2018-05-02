В Иркутске перед судом предстанет учредитель кредитного кооператива за присвоение более 116 миллионов рублей

Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске перед судом предстанет учредитель кредитного потребительского кооператива «Экспресс-деньги» по обвинению в присвоении более 116 млн рублей, принадлежавших 300 пайщикам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в ходе следствия установлено, что мужчина «путем обмана и злоупотребления доверием» заключил с гражданами договоры о передаче их личных сбережений в пользование организации под высокие проценты. Однако злоумышленник не собирался исполнять свои обязательства по возвращению денег клиентам.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, его рассмотрит Кировский районный суд Иркутска. По соответствующей статье руководителю «Экспресс-денег» грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее, кстати, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в сумме 3 млн рублей.

В ходе расследования было проведено более 15 обысков и порядка 600 выемок документов. Следователи полиции назначили десятки судебных экспертиз, допросили 600 человек, объем уголовного дела составил 47 томов.