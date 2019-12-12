В Иркутске по подозрению в крупном мошенничестве задержан адвокат

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержан адвокат Адвокатской палаты региона. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, он намеревался присвоить более 2 млн рублей путем обмана и злоупотребления доверием одной из организаций Иркутска. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ по Иркутской области. В настоящее время решается вопрос об избрании адвокату меры пресечения.