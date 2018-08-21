В Иркутске предпринимателя оштрафовали за «Медведя»

Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский предприниматель заплатит 73,3 тысячи рублей за использование «Медведя».

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, во время рейдовых мероприятий в Иркутске ООО «Маша и Медведь» обнаружило контрафактный товар у индивидуального предпринимателя. Произведение изобразительного искусства – рисунок «Медведь» – на коврах, картинах, чайниках, вентиляторах и так далее использовалось незаконно. Компания, являющаяся правообладателем, подала иск в Арбитражный суд Иркутской области о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, а также судебных издержек в размере стоимости вещественного доказательства – контрафактного товара, приобретенного во время рейда на общую сумму 73,3 тысячи рублей. Суд иск удовлетворил.

В рамках исполнительного производства судебный пристав выехал к торговой точке предпринимателя. Тот ознакомился с постановлением о возбуждении исполнительного производства, но отказался оплачивать задолженность. В связи с этим был арестован товар в павильоне на сумму долга. Впоследствии он будет реализован, а вырученные от его продажи средства направлены на погашение задолженности.