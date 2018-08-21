ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Деньги
22.08.2018

В Иркутске предпринимателя оштрафовали за «Медведя»

Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский предприниматель заплатит 73,3 тысячи рублей за использование «Медведя».

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, во время рейдовых мероприятий в Иркутске ООО «Маша и Медведь» обнаружило контрафактный товар у индивидуального предпринимателя. Произведение изобразительного искусства – рисунок «Медведь» – на коврах, картинах, чайниках, вентиляторах и так далее использовалось незаконно. Компания, являющаяся правообладателем, подала иск в Арбитражный суд Иркутской области о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, а также судебных издержек в размере стоимости вещественного доказательства – контрафактного товара, приобретенного во время рейда на общую сумму 73,3 тысячи рублей. Суд иск удовлетворил.

В рамках исполнительного производства судебный пристав выехал к торговой точке предпринимателя. Тот ознакомился с постановлением о возбуждении исполнительного производства, но отказался оплачивать задолженность. В связи с этим был арестован товар в павильоне на сумму долга. Впоследствии он будет реализован, а вырученные от его продажи средства направлены на погашение задолженности.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске