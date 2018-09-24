В Иркутске председатель «Сберегательной кассы» осужден за присвоение 18 миллионов рублей получил условный срок

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске за присвоение 18 млн рублей председатель кредитного потребительского кооператива «Сберегательная касса» получил четыре года условно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, результатом совместной деятельности следователей СЧ СУ МВД «Иркутское» и сотрудников УЭБиПК ГУ МВД стал обвинительный приговор председателю кооператива «Сберегательная касса». Сумма нанесенного им людям ущерба составила свыше 18 миллионов рублей. Следственными органами приняты меры, направленные на частичное возмещение причинённого материального вреда людям.

Напомним, в 2014-2015 годах подсудимый основал в областном центре организацию, с целью привлечение денежных вкладов граждан. С декабря 2015 года фирма перестала выплачивать дивиденды вкладчикам, офис общества закрылся, а штат сотрудников был уволен.

Потерпевшими оказались почти 100 человек, проживающих в Иркутске, Ангарске и Шелехове. Жертвами стали граждане преимущественно пожилого возраста от 60 до 98 лет.

Для сбора доказательственной базы оперативники и следователи провели более 10 обысковых мероприятий и порядка 300 выемок документов. В рамках расследования было проведено 30 судебных экспертиз, допрошено в качестве потерпевших и свидетелей около 300 человек. Объем уголовного дела составил 50 томов.

На основании собранных неопровержимых доказательств совершения противоправных деяний Кировским районным судом Иркутска обвиняемый признан виновным в преступлении, квалифицируем частью 4 статьи 160 УК РФ – присвоение. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно.