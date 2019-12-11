В Иркутске шестеро мошенников продали индусу несуществующую квартиру

Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске шестеро мошенников провернули аферу, обманув уроженца Индии на 1,2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении шести молодых людей. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В ноябре 2017 года шестеро иркутян по предварительному сговору заключили с уроженцем Индии, имеющим гражданство РФ, фиктивный договор уступки прав требования (цессии) с использованием поддельных документов на несуществующую трехкомнатную квартиру, дающих право распоряжения ею.

В результате потерпевшему причинен ущерб в размере 1,2 млн рублей. Незаконные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками полиции. Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинения и в зависимости от роли каждого, приговорил двух подсудимых к лишению свободы на срок три года четыре месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима; четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет шести месяцев до трех лет условно, с установлением испытательного срока два года и возложением обязанностей.