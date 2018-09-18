В Иркутске страховая компания через суд пыталась оспорить выплату по ОСАГО

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске страховая компания подала в суд на местную жительницу о взыскании с неё выплаты по ОСАГО. Суд требования истца не удовлетворил, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Иркутска.

Женщина получила выплату за ДТП, виновным в котором был признан другой человек. Поскольку все участники автоаварии были застрахованы, иркутянка, обратившись в свою страховую компанию, получила страховое возмещение понесенного ею материального ущерба в размере 300 тысяч рублей. Деньги женщине выплатили в полном объёме.

Позже виновник стокновения, обжаловав постановление ГИБДД в суде, добился его отмены. Дело об административном правонарушении было возвращено для нового рассмотрения, а затем и прекращено за истечением срока давности.

– В результате установить вину застрахованных лиц в наступлении страхового случая стало невозможно, а стало быть, как предусмотрено законом, в таком случае страховые выплаты участникам ДТП все равно производятся, но в равных долях от размера понесённого каждым ущерба, – сообщается в пресс-релизе суда.

По мнению истца, в связи с открывшимися обстоятельствами иркутянке, застрахованной в компании, полагалась к возмещению только половина ущерба. Потому предприятие требовало вернуть 150 тысяч рублей.

Ответчица, не согласившись с доводами истца, заявила ходатайство о назначении судебной автотехнической экспертизы. Она установила, что исходя из механизма ДТП, другой участник ДТП нарушил правила дорожного движения, поскольку при выполнении маневра поворота налево создал опасность для движения, а также помеху транспортному средству ответчика, что и стало причиной аварии.

Исходя из этих обстоятельств, суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска не имеется и ответчик законно получила страховое возмещение в полном объёме.