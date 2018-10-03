В Иркутске цыганка украла у пенсионерки больше 30 тысяч рублей

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске цыганка под предлогом «снятия порчи» украла у пенсионерки почти 34 тысячи рублей. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска, к трем годам и одному месяцу лишения свободы приговорена 29-летняя цыганка за мошенничество в отношении престарелой потерпевшей. Девушка, войдя в доверие пенсионерки, вошла в ее квартиру, попросив попить воды. В квартире она сообщила хозяйке, что на ту наложена порча, предложив провести ритуал по её снятию, для которого необходимы деньги. Получив согласие, цыганка сымитировала проведение ритуала по снятию «порчи», завернув купюры, принадлежащие потерпевшей в её вещи и, якобы, убрав на шкаф. При этом незаметно забрала деньги себе, убрав их в карман. Затем мошенница сообщила пенсионерке, что для завершения ритуала им вместе необходимо выйти на улицу и дойти до конца дома. Вернувшись домой, потерпевшая не досчиталась 33 тысяч 900 рублей. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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