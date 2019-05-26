В Иркутской области алиментщики должны в общей сложности 4,3 млрд рублей

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области общая сумма задолженности по алиментам составляет 4,3 млрд рублей.

Об этом 27 мая журналистам рассказала начальник отдела организации исполнительного производства управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Олеся Жукова. По ее словам, у управления сейчас на исполнении находится 26,7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Средняя сумма таких долгов составляет 161 тысячу рублей.

Большая часть алиментщиков проживает в Иркутске и Иркутском районе – 21,3%, меньше всего таких должников насчитывается в Катангском районе – 0,11%. В сумме долг жителей Иркутска и Иркутского района составляет свыше миллиарда рублей, а задолженность братчан – почти полмиллиарда рублей. В тоже время жители Катангского района задолжали своим детям 6 млн рублей, а жители Казачинско-Ленского района – 14,5 млн рублей.

За неуплату алиментов в праве выезда за границу ограничены 16 тысяч 882 жителя региона, прав на управление автотранспортом лишены 4 тысячи 207 нерадивых родителей, для удержания задолженности из заработной платы направлено 3 тысячи 855 копий исполнительных документов.