В Иркутской области более 20% населения находится за чертой бедности

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 20,4% населения находится за чертой бедности. Об этом 18 декабря на сессии ЗС сообщила председатель комитета по социально-культурному законодательству регпарламента Ирина Синцова.

Из этого числа 56% – это малоимущие семьи с детьми, рассказала депутат во время обсуждения законопроекта о потребительской корзине.

Потребительская корзина – это примерный расчётный набор, ассортимент товаров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного (годового) потребления человека или семьи. Её используют для определения прожиточного минимума, который, в том числе, увязывают с мерами соцподдержки. В предыдущий раз потребительскую корзину в Иркутской области утверждали в 2013 году, она истекает 31 декабря 2018 года.

В Иркутской области приняты две потребительские корзины: одна для южной зоны, вторая для районов Крайнего севера и территорий, приравненных к ним. Законопроектом устанавливалась структура соотношения в продовольственной корзине непродовольственных товаров и услуг к набору продуктов. В действующей редакции для севера это соотношение находится на уровне 60% и 55% соответственно, для юга оно составляет по 50%.

Профсоюзы предложили увеличить это соотношение для максимально возможного: до 60% для непродовольственных товаров и услуг для северных территорий и до 55% для южных. Однако, как отметила министр труда Иркутской области Наталья Воронцова, это повлечёт увеличение расходов бюджета на 1 млрд в 2019 году и на 3 млрд рублей в 2020 году. Она также отметила, что за пять лет структура потребления малоимущих жителей Иркутской области не изменилась, хотя цены действительно выросли.

Ирина Синцова рассказала, что на заседании комитета поправки профсоюзов поддержали единороссы и справедливороссы, но опасения у других парламентариев вызвала оценка последствий от закона. Поправки эти были отклонены.

На сессии ЗС их также не приняли. Закон принят в окончательном чтении в редакции, представленной правительством Иркутской области. При этом, как уточнила Наталья Воронцова, он будет действовать до конца 2020, а не 2024 года, поскольку на федеральном уровне готовятся изменения в методике расчёта потребительской корзины.