В Иркутской области больше 50 тысяч человек недополучили пенсию из-за долгов

Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2019 года в органы ПФР по Иркутской области от службы судебных приставов поступило более 50 тысяч исполнительных документов по взысканию задолженности с пенсионеров. Чаще всего долги по ЖКХ, перед кредитными организациями, по алиментам и перед другими гражданами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Удержание пенсии производят органы ПФР. Служба судебных приставов направляет в территориальный орган ПФР по месту нахождения пенсионного дела исполнительный документ, в котором указан процент удержания и сумма исполнительного сбора. Сумма взыскания может составить до 50 процентов месячной пенсии. Изменить предусмотренный порядок удержаний по своему усмотрению Пенсионный фонд в соответствии с действующим законодательством не вправе.

В течение пяти дней с момента получения исполнительного документа органы ПФР производят расчет удержания в точном соответствии с ним. Удержанная сумма согласно законодательству поступает в пользу взыскателя в течение следующего месяца, остальная сумма выплачивается пенсионеру. Пенсионный фонд обязан производить удержания до полного погашения долга или до отзыва исполнительного документа.