В Иркутской области чиновникам на 4% проиндексируют зарплаты

Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области предлагают на 4% проиндексировать зарплаты чиновникам.

Законопроект об индексации заработных плат лицам, замещающим государственные должности Иркутской области, обсуждался 21 мая на заседании комитета по госстроительству Законодательного собрания Иркутской области.

Как пояснил представитель губернатора Иркутской области в ЗС Роман Буянов, индексация проводится с учетом уровня инфляции. Он также отметил, что остальным госслужащим в регионе еще в апреле были проиндексированы зарплаты.

На заседании комитета присутствовали пять его членов из 10, четверо проголосовали за индексацию, председатель комитета Виктор Побойкин – против. В результате сессии ЗС 22 мая будет рекомендовано принять этот законопроект в первом и окончательном чтении.