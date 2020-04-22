В Иркутской области ежеквартальные соцпособия на детей решили выплатить в апреле

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ежеквартальные социальные пособия на ребёнка в Иркутской области будут выплачены уже в апреле. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Решение было принято на заседании оперативного штаба по предотвращению ввоза и распространения коронавирусной инфекции. Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что к нему поступает немало обращений по поводу материальной поддержки. Обычно пособия на ребёнка семьи получают в конце каждого квартала. Принято решение в этот раз перечислить пособия раньше положенного срока – не в конце июня, а уже в апреле.

Из бюджета региона на эти цели направлено 230 млн рублей. На такую меру социальной поддержки в области имеют право более 180 тысяч человек. Это дети одиноких родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, дети военнослужащих, которые проходят службу по призыву, а также те, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.

Выплата будет перечислена или доставлена на дом всем получателям в последние дни апреля.