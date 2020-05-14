В Иркутской области к апрелю выявили 75 фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За первые три месяца 2020 года в банках на территории Иркутской области выявили 75 фальшивых банкнот. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе отделения Иркутск Банка России.

Все 75 купюр одного номинала 5 тысяч рублей. Годом ранее в регионе выявляли также фальшивки номиналом 1 тысяча рублей. Все выявленные купюры имитируют банкноты образца 1997 года. Пятитысячная банкнота остается самой подделываемой купюрой не только в Иркутской области, но и в целом по стране.

– Подделки в банках выявляют чаще всего при рассчетно-кассовом обслуживании клиентов, например, при оплате коммунальных услуг или сдаче торговой выручки. Обычно поддельные купюры мошенники сбывают при бытовых сделках и наличных расчетах. Вероятность получить фальшивку в банке практически равна нулю, поскольку деньги, которые выдают в банках, проходят многоступенчатую проверку на специальном оборудовании, – отметил управляющий отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Игорь Коржук.

Проверять банкноты на подлинность нужно каждый раз, когда они попадают в руки. Полиция призывает граждан, обнаруживших сомнительные банкноты, незамедлительно сообщать об этом в любой ОВД. У купюры 5 тысяч рублей наиболее явными отличиями от подлинника являются блеклая металлическая защитная нить, расслоение банкноты по краям нити и по углам (зачастую ненастоящая купюра склеивается из двух тонких частей, нить «вшивается» между ними), отсутствие эффекта переливающегося цвета на гербе.

Кроме того, на подлинной банкноте должно присутствовать скрытое изображение букв «РР» на орнаментальной ленте, которое становится видно только при рассматривании банкноты под острым углом к поверхности, против источника света. В зависимости от ориентации банкноты буквы будут выглядеть светлыми на темном фоне или темными на светлом фоне. Подробнее о признаках подделки можно узнать на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».