В Иркутской области к маю сумма долгов по штрафам ГИБДД составила 237 миллионов рублей

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области общая сумма долга по штрафам ГИБДД за январь-апрель 2020 года составила 237 миллионов рулей. В структурах УФССП по Иркутской области находилось 8,5 тысяч исполнительных производств о взыскании таких административных штрафов, сообщает пресс-служба ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление постановлений на исполнение уменьшилось на 2 тысяч по количеству и на 61 миллион рублей по сумме.

За четыре месяца 2020 года фактически окончено 1,5 тысячи исполнительных производств. Взыскано и перечислено в бюджет 48 миллионов рублей, что на 28 миллионов рублей меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

К должникам применяется комплекс мер принудительного характера, побуждающий их исполнить свои долговые обязательства. Так, 5 тысяч человек ограничено в праве выезда за пределы РФ. Произведено 373 ареста имущества должников, а у каждого третьего правонарушителя производится удержание из заработной платы или пенсии в счет погашения задолженности.

В рамках каждого третьего исполнительного производства вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автотранспорта, а 182 должника привлечено к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.